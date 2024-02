Riesige Drogen-Razzia: 350 Beamte schlagen zu – auch in Hamburg

Im Kreis Steinburg haben Beamte der Kriminalpolizei Itzehoe am frühen Donnerstagmorgen einen Schlag gegen den organisierten Drogenhandel ausgeführt. Insgesamt wurden 29 Objekte in Schleswig-Holstein und Hamburg durchsucht, was zur Festnahme von fünf Verdächtigen führte.

Die Ermittler waren im Morgengrauen in Itzehoe sowie in anderen Ortschaften im Kreis Steinburg, in Halstenbek (Kreis Pinneberg) und in Hamburg Eidelstedt im Einsatz. Mehr als 350 Beamte waren beteiligt.

Fünf Personen festgenommen – Drogen, Bargeld und Autos sichergestellt

Den Verdächtigen wird der Handel mit Drogen in erheblicher Menge, Geldwäsche und weitere Straftaten vorgeworfen.

Fünf Personen, gegen die bereits Haftbefehle vorlagen, wurden festgenommen. Neben Drogen und Waffen wurden auch hochwertige Autos und Bargeld sichergestellt. Für weitere Maßnahmen wollte die Polizei am Donnerstagmorgen keine weiteren Details zu der Aktion preisgeben.