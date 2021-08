Beamte des Drogendezernats (LKA 62) der Hamburger Polizei haben am Dienstagmittag einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, kiloweise mit verschiedenen Drogen, darunter Kokain, gehandelt zu haben. Auch zwei seiner Wohnungen wurden durchsucht.

Im Zuge „umfangreicher Ermittlungen“ war der Mann in den Fokus der Ermittler gerückt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten legen ihm zur Last, von April bis Juni vergangenen Jahres etwa zehn Kilo Amphetamine, fast vier Kilo Kokain und um die 50 Kilo Marihuana veräußert zu haben: große Mengen, hoher Ertrag.

Koks, Gras und Meth: Großdealer in Hamburg verhaftet

„Die zuständige Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl sowie Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen des Mannes in Alsterdorf und in Fuhlsbüttel“, so ein Polizeisprecher. In der Nähe einer Wohnung wurde der 33-Jährige schließlich festgenommen. Außerdem fanden die Beamten weitere Beweise, „deren Auswertung jetzt Gegenstand der Ermittlung ist“.

Nach seiner Verhaftung wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt, das bedeutet, es wurden unter anderem Fotos von ihm gemacht und Fingerabdrücke genommen. Im Anschluss kam er in Untersuchungshaft. (dg)