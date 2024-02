Flammeninferno bei Autohandel in Hamburg – Warnung für Anwohner

Großeinsatz in Wilhelmsburg: In der Nacht zum Montag kämpfte die Hamburger Feuerwehr gegen meterhohe Flammen in der Lagerhalle eines Autohändlers. Anwohner bekamen eine Warnung auf ihre Smartphones – ein toter Hund wurde in den Flammen gefunden.

Um kurz nach 2 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr zum Georgswerder Bogen alarmiert: In der Lagerhalle eines ansässigen Autohändlers gegenüber einer Tankstelle war ein Feuer ausgebrochen.

Wilhelmsburg: Lagerhalle eines Autohandels steht in Flammen

Bereits auf der Anfahrt sei der helle Feuerschein von weitem sichtbar gewesen. Ein Feuerwehrsprecher sagte am Morgen, dass überwiegend Autoreifen in der Halle gelagert würden. Aufgrund der deshalb starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner vor dem giftigen Rauch über die Warn-Apps Nina und Katwarn gewarnt.

Eine große Schwierigkeit war für die Einsatzkräfte der Zugang zur Lagerhalle, da viele Autos auf dem Gelände gelagert werden. Die Flammen waren nach kurzer Zeit unter Kontrolle, trotzdem brannte eine alte Rundbogenhalle aus und auch die angebauten Bürokomplexe konnten nicht mehr gerettet werden.

Feuer in Wilhelmsburg: Einsatzkräfte finden toten Hund

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden, dabei fanden die Rettungskräfte einen verstorbenen Hund, Menschen wurden bei dem Brand demnach nicht verletzt. Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des Schadens sind noch unklar. Vor genau einem Jahr, im Februar 2023, brannte es schon einmal am Georgswerder Bogen, ebenfalls bei einem Autohandel. (aba)