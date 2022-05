Großbrand in Pinneberg: Firmenhalle geht in Flammen auf

Für die Feuerwehr in Pinneberg begann der Montagmorgen mit einem Großeinsatz. Eine Firmenhalle stand in Flammen. 130 Kräfte waren im Einsatz.

Auf einem Gewerbegebiet an der A23 ist gegen 8.30 Uhr eine Halle an der Haderslebener Straße in Brand geraten. Eine dichte Rauchwolke breitete sich über Pinneberg aus.

Pinneberg: Großbrand in Firmenhalle

Um 10.50 Uhr waren etwa 130 Einsatzkräfte vor Ort, wie die Feuerwehr gegenüber der MOPO bestätigte.

Das Feuer war zu dem Zeitpunkt bereits unter Kontrolle. Da es jedoch nach wie vor noch Rauchentwicklung gab, wurden die Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (vd)