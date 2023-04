Großbrand in Hamburg noch nicht gelöscht: Mysteriöser Container bereitet Sorgen

Der am Sonntag in der Billstraße ausgebrochene Großbrand ist auch drei Tage später noch nicht vollständig gelöscht. Der Hamburger Feuerwehr bereitet ein Container mit unbekanntem Inhalt Sorgen.

Es seien in der Nacht zum Mittwoch sieben große Glutnester gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Die Arbeiten dauerten aber weiter an.

Besonders ein durch die Hitze verbogener Container bereite den Beamten Sorgen. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich im Container brennbare Substanzen befinden oder es darin ein Glutnest gebe. Die Löscharbeiten könnten nach Angaben des Feuerwehrsprechers noch tagelang dauern. (dpa/mp)