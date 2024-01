Großbrand in der Billstraße: Auslöser für das gewaltige Feuer steht fest

Gebrauchte Autos, Elektrogeräte und vieles mehr wird an der Billstraße in Rothenburgsort gehandelt. Im Frühjahr vergangenen Jahres brannte es dort eine Woche lang. Jetzt gibt es einen ersten offiziellen Hinweis zur Brandursache.

Fast neun Monate nach dem Großbrand an der Hamburger Billstraße ist die Brandursache zumindest ansatzweise geklärt. „Ursächlich für den Gebäudebrand war ein brennendes Fahrzeug“, teilte der Senat auf eine Anfrage der AfD-Bürgerschaftsfraktion mit. Warum jedoch das Fahrzeug in Brand geriet, habe nicht ermittelt werden können, hieß es. Nach Angaben der Hamburger Staatsanwaltschaft ist das Ermittlungsverfahren aber noch nicht abgeschlossen.

Großbrand Billstraße: Löscharbeiten dauerten eine Woche

Am frühen Ostersonntag vergangenen Jahres (9. April) waren auf dem Gelände zunächst mehrere Fahrzeuge, Waschmaschinen und anderes Lagergut in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf einen Komplex von Lagerhallen über. Eine Rauchwolke zog Richtung Innenstadt. Die Feuerwehr war mit etwa 200 Kräften im Einsatz. Erst eine Woche nach Brandausbruch wurden die letzten Glutnester auf dem 17.000 Quadratmeter großen Gelände gelöscht. Mit dem Löschwasser gelangten Schadstoffe in den Billekanal.

Bereits vor dem Ereignis hatte es nach Senatsangaben an der Billstraße 48 Mal seit 2014 gebrannt. Sechsmal musste die Feuerwehr Großbrände löschen. An der Straße im Rothenburgsort ist dem Senat zufolge ein „heterogener Handelsmarkt insbesondere mit gebrauchten Elektrogeräten und Kraftfahrzeugen entstanden, der im Vergleich zu anderen Flächen des Einzel- und Großhandels einen eher unstrukturierten Eindruck vermittelt“.

Das könnte Sie auch interessieren: Gastro-Razzia an der Billstraße – jetzt gibt es neue Details

Nach dem Großbrand vom April 2023 gründeten die Behörden eine Taskforce, die bis Dezember 69 Betriebe auf 28 Grundstücken überprüfte. Dabei stellten die Einsatzkräfte von Zoll, Gesundheitsamt, Bauamt, Feuerwehr, Polizei, Bezirksamt und anderen Behörden zahlreiche Verstöße fest, wie Einsatzleiter Joscha Heinrich vor Weihnachten bilanzierte. (dpa/mp)