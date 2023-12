Schädlinge in Lebensmitteln, Schwarzarbeit und fehlende Baugenehmigungen: Nach einer Razzia in der Billstraße in Rothenburgsort mussten Mitte Dezember gleich sechs Gastro-Buden dicht machen. Wie groß das Ausmaß der Missstände tatsächlich gewesen ist, deckt jetzt eine Senatsantwort auf Anfrage der Linken auf – die Fraktion spricht von „katastrophalen Zuständen“ und fordert überall ein genaueres Hinschauen.

Schädlinge in Lebensmitteln, Schwarzarbeit und fehlende Baugenehmigungen: Nach einer Razzia in der Billstraße in Rothenburgsort mussten Mitte Dezember gleich sechs Gastro-Buden dicht machen. Wie groß das Ausmaß der Missstände tatsächlich gewesen ist, deckt jetzt eine Senatsantwort auf Anfrage der Linken auf – die Fraktion spricht von „katastrophalen Zuständen“ und fordert überall ein genaueres Hinschauen.

96 Mitarbeitende aus neun Behörden waren an der Großkontrolle am 12. Dezember beteiligt. Rund zweieinhalb Stunden durchsuchten und prüften die Beamten insgesamt 14 Gastro-Buden in der Billstraße. Die Liste der gefundenen Missstände ist lang.

Billstraße: Keine Baugenehmigungen und Schwarzarbeit

Sechs Gastro-Buden wurden sofort dicht gemacht, weil ihnen Baugenehmigungen fehlten. „Die Räumlichkeiten konnten keine ausreichenden Brandschutzmaßnahmen vorweisen, und Flucht- und Rettungswege waren unzureichend oder nicht vorhanden“, heißt es in der Antwort des Senats. Zudem seien unerlaubte Umbauten durchgeführt worden.

Im Nachgang sollen nun „Verfahren zur Herstellung ordnungsgemäßer Zustände sowie die schriftliche Bestätigung der Nutzungsuntersagung“ eingeleitet werden. Hierzu werden auch jeweils Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Außerdem hatten drei Buden Schwarzarbeiter beschäftigt. Gegen sie werden nun ebenfalls Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. Eine Bude hatte nicht einmal ein Gewerbe angemeldet, auch hier folgt ein Verfahren.

Schädlinge und Hygienemängel in Gastro-Buden

Neben diesen Verstößen scheinen einige Läden auch echte Ekel-Buden gewesen zu sein: Fünf der 14 verstießen gegen das Lebensmittelgesetz und wiesen Hygienemängel auf. Bei allen fünf Objekten wurde im weiteren Verlauf die Fortführung des Betriebs und die Lebensmittelzubereitung untersagt. Auch hier werden jeweils Verfahren eröffnet. „In zweien der genannten Objekte wurde zudem ein Schädlingsbefall in lagernden Lebensmitteln ersichtlich, außerdem konnten die Mitarbeitenden keine Gesundheitszeugnisse vorlegen“, so der Senat weiter.

In drei Gastro-Buden waren elektrische Versorgungsanlagen unzureichend geschützt. Zudem wurden Propangasflaschen ungesichert gelagert. Hier seien entsprechende Anordnungen getroffen worden. Bei weiteren drei Objekten sollen die Verantwortlichen im Nachgang der Razzia eine Anhörung zur Einleitung des Verfahrens ordnungsgemäßer Zustände erhalten. Aufgrund des Datenschutzes und laufender Ermittlungen benennt der Senat nicht explizit, in welchem Geschäft welche Mängel gefunden worden sind.

Großfeuer rückte Billstraße in den Fokus

Die Billstraße ist im Frühjahr 2023 in die Schlagzeilen geraten, nachdem dort ein Großfeuer ausgebrochen war. Auf fast 20.000 Quadratmetern standen mehrere Lagerhallen mit alten Elektrogeräten, Autoteilen und Matratzen in Flammen, die für den Export gelagert wurden.

Eine Woche lang war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Kurz darauf gründeten mehrere Behörden gemeinsam eine „Task Force“ und führen nun regelmäßig Razzien in der Billstraße durch.

„Mehr als der Hälfte der Gastrobetriebe wurde der Weiterbetrieb vorerst untersagt. Dies zeigt, dass die nach dem Großbrand eingerichtete ‚Task Force Billstraße‘ noch einiges vor sich hat: Es ist weiterhin notwendig, genau hinzuschauen“, sagt David Stoop, Gewerkschafts-Experte der Linksfraktion. Das gelte nicht nur für die Billstraße: Stoop fordert für ganz Hamburg mehr Kontrollen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

„Maßnahmen dürfen nicht erst greifen, wenn schwere Unfälle passieren, sondern sollen diese ja gerade verhüten. Diesen Kontrollpflichten kommt der Senat insgesamt nicht ausreichend nach.“