Feuer im Treppenhaus – Mieter schreien um Hilfe

Im Billstedter Ortsteil Mümmelmannsberg ist es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In einem Treppenhaus war ein Brand ausgebrochen. Qualm hatte den Fluchtweg für Bewohner versperrt.

Laut Feuerwehr gingen gegen 14.50 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein. Im Treppenhaus eines Wohnblocks in der Max-Pechstein-Straße war ein Feuer ausgebrochen. Starker Qualm machte den Bewohnern eine Flucht unmöglich. Hilfeschreie waren zu hören. Mehrere Löschzüge rückten an.

Schlug der Feuerteufel von Mümmelmannsberg wieder zu?

Polizeiangaben zufolge brannte ein Fensterrahmen. Das Feuer hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Verletzte gab es zum Glück nicht. Der Brand ist einer von vielen in Mümmelmannsberg, der womöglich auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Die Polizei ermittelt.