Großalarm in Hamburg: Wohnunterkunft für Jugendliche brennt

Feuer in einer Wohnunterkunft für Jugendliche in Niendorf: Mehrere Löschzüge und Rettungswagen sowie ein Notarzt waren im Einsatz. Ersten Angaben zufolge wurden Personen vermisst, dann gab es Entwarnung.

Laut Feuerwehr gingen gegen 8.40 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein. Es wurden Flammen aus einem Haus an der Max-Zelck-Straße gemeldet. Der erste Löschzug war noch auf der Anfahrt, als die weitere Meldung kam, dass einigen Bewohnern der Fluchtweg durch Flammen und Rauch womöglich versperrt sei.

Brand in Niendorf: Mehrere Jugendliche vermisst gemeldet

Sofort wurde Verstärkung alarmiert. Mehrere Löschzüge und Rettungswagen sowie ein Notarzt rasten zum Einsatzort. Dort schlugen den Rettern Flammen aus einer Erdgeschosswohnung entgegen. Unter Atemschutz drangen die Retter in die Wohnung vor, um nach Vermissten zu suchen.

Nach gut 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Die in den Räumlichkeiten befindlichen Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Wohnung brannte trotz sofort eingeleiteter Löschversuche aus. Der Schaden ist enorm, weil auch darüber befindliche Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.