Großalarm in Bergedorf: Zwei Kinder haben am Donnerstagnachmittag in einem leerstehenden Parkhaus einen Brand ausgelöst. Sie mussten von der Feuerwehr gerettet werden – und kamen verletzt in Krankenhaus.

Die ersten Notrufe gingen gegen 14.20 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten starken Qualm aus einem Parkhaus in der Straße Neuer Weg. Der erste Löschzug der Feuerwache Bergedorf war noch auf der Anfahrt, als weitere Notrufe eingingen. Darin hieß es, dass sich Kinder im Parkhaus befinden würden. Deshalb wurde die Alarmstufe „Y“ ausgerufen – das geschieht immer, wenn Menschenleben in Gefahr ist.

Mit Feuerwerk gezündelt: Zwei Kinder mit Rauchvergiftung in Klinik

Weil man Kräfte für womöglich weitere Menschenrettung vor Ort sicherstellen wollte, wurde dann sogar die 2. Alarmstufe ausgelost. Rund 30 Retter waren im Einsatz. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte der MOPO auf Nachfrage, dass zwei Kinder gerettet wurden – ein Kind vom Dach.

Wie ein Polizeisprecher später sagte, hätten die Kinder mit Feuerwerk gezündelt, ein altes Auto sei dabei in Brand geraten. Beide kamen mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik.

Ersten Angaben zufolge soll das Parkhaus nicht in Betrieb gewesen sein, die Zugänge seien verbarrikadiert. Drinnen soll laut des Feuerwehrsprechers ein Pkw gebrannt haben. Das Feuer hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Nach gut 60 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.