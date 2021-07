Mit einem Großaufgebot musste die Hamburger Feuerwehr am Freitagnachmittag nach Kirchwerder ausrücken. Dort stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Eine Bewohnerin (80) konnten die Feuerwehrleute schwer verletzt retten.

Es ist 14.40 Uhr als mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr eingehen. Die Anrufer melden ein Feuer in einem Haus am Fersenweg. Die hohe Rauchsäule war weithin sichtbar. Der Zugführer der Feuerwache Bergedorf löste sofort die zweite Alarmstufe aus. Später kam das Einsatzstichwort „Y“, das bedeutet: Menschenleben sind in Gefahr.

Feuerwehr rettet schwer verletzte Bewohnerin

Wie Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann der MOPO auf Nachfrage bestätigte, ist eine Frau (80) mit schweren Brandverletzungen aus dem Haus gerettet worden. Sie wurde in eine Spezialklinik gebracht. Eine weitere Person, vermutlich die Tochter, wurde kurzzeitig vermisst. Sie konnte aber unverletzt angetroffen werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt. (ruega)