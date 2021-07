Mit einem Großaufgebot ist die Hamburger Feuerwehr am Samstagabend nach Teufelsbrück ausgerückt. Auch Rettungstaucher und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Passanten hatten den Notruf gewählt, weil sie drei Schwimmer in der Elbe entdeckt hatten.

Gegen 21.13 Uhr geht ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldet, dass er drei Köpfe in der Elbe in der Nähe der Straße Hans-Leip-Ufer entdeckt hat. Plötzlich seien diese nicht mehr zu sehen gewesen.

Feuerwehr Hamburg sucht nach vermissten Schwimmern in der Elbe

Sofort rückt ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Auch Feuerwehrtaucher sind im Einsatz. Ein Hubschrauber steigt auf, um das Gewässer mit einer Wärmebildkameraabzusuchen. Unterstützt werden die Kräfte von ehrenamtlichen Helfern der DLRG.

Mehr als eine Stunde lang läuft eine großangelegte Suchaktion auf der Elbe. Mit mehreren Kleinbooten wird der Bereich abgesucht. Ein Hubschrauber sucht aus der Luft. Ohne Ergebnis.

Gegen 22.15 Uhr wird die Suche in der Dunkelheit abgebrochen. Wegen der unkonkreten Ortsangaben soll die Suche Sonntag nicht fortgesetzt werden.