Größere Schlägerei vor Schanzen-Lokal – drei Verletzte

Vor der dem Lokal „Oma’s Apotheke“ an der Schanzenstraße ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Konflikt zwischen mehreren Männern gekommen: Der Streit, der sich zuerst auf einen verbalen Austausch beschränkte, wurde körperlich – drei Männer wurden verletzt.

Zwei Männergruppen sollen, so sagten es Zeugen gegenüber der Polizei aus, aufeinander eingeschlagen haben, etwa ein Dutzend Personen sollen es gewesen sein. Dabei flogen den weiteren Angaben nach diverse Flaschen. Ob sich der Streit vom Inneren des Lokals auf die Straße verlagerte oder nur davor entbrannt war, ist noch unklar.

Nach Schlägerei in der Schanze: Fahndung der Polizei

Die Polizei traf drei verletzte Männer teils mit blutenden Kopfplatzwunden an, vernahm Zeugen. Die zweite Gruppe, mit denen die Männer in Streit geraten war, war zu der Zeit bereits geflüchtet. „Es wurde nach ihnen gefahndet“, so ein Sprecher des Lagedienst. Angetroffen worden sei allerdings niemand.

Die Kripo übernahm den Fall und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an. (dg)