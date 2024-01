Glücksspiel-Kontrollen: Illegale Automaten, Bargeld und eine geklaute Bohrmaschine

Erneut sind Beamte bei Glücksspiel-Kontrollen fündig geworden: Diesmal waren der Zoll, das Bezirksamt Mitte und die Polizei in Wilhelmsburg unterwegs. Drei Lokale waren am Dienstagabend im Visier – in jedem stellten die Beamten etwas sicher.

Im „Starlight“, einer Bar an der Veringstraße, stellten die 20 Einsatzkräfte vier sogenannte Fun-Game-Automaten sicher. Sie sind illegal, weil sie – anders als herkömmliche Automaten – kein Limit haben, Spieler nahezu grenzenlos spielen können. Zudem wurden etwas mehr als 2000 Euro beschlagnahmt; Geld, das mutmaßlich aus den illegalen Erlösen der Automaten-Spiele kam.

Keine Automaten, dafür eine geklaute Bohrmaschine

In der „Bar 95“ am Vogelhüttendeich fanden die Beamten einen ähnlichen Automaten. Auch dieser wurde von aus dem Laden getragen. Mitgenommen wurden auch rund 5500 Euro, erneut mutmaßliche Erlöse des Glücksspiels.

Im dritten Geschäft („Baron“) an der Fährstraße erhärtete sich der Verdacht des illegalen Glücksspiels nicht – dafür fanden die Beamten aber eine als geklaut gemeldete Bohrmaschine. Ein Abgleich der Seriennummer hatte die Info gebracht. Ein Polizeisprecher: „Sie wurde sichergestellt.“ Die Ermittlungen zur Herkunft habe das LKA übernommen.

In allen drei Fällen wurden Verfahren eingeleitet. Schließen musste keines der betroffenen Geschäfte. Sie werden bei zukünftigen Kontrollen aber erneut im Visier der Beamten sein. (dg)