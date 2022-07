Giftiges Rauchgas eingeatmet: Mann nach Brand im Hochhaus verletzt

Im Flur eines Hochhauses an der Korachstraße in Lohbrügge ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen: Die Hamburger Feuerwehr behandelte einen Mann, weil er Rauchgas eingeatmet hatte.

Grund für den Einsatz war im Erdgeschoss in Brand geratener Sperrmüll. Das Feuer zerstörte den Eingangsbereich des Hochhauses, Böden und Decken wurden beschädigt, Fliesen lösten sich von den Wänden.

Hamburg: Feuer im Hochhaus – ein Mann verletzt

Ein Bewohner lag verletzt vor seiner Wohnung und wurde von Kräften der Feuerwehr aus dem Haus geholt. Das Treppenhaus war komplett verraucht.

Mit einem sogenannten C-Rohr löschten die Beamten das Feuer. Danach wurde das Gebäude belüftet. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. (dg)