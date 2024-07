Gewitter-Warnung! EM-Fan Zone in Hamburg geräumt – das sagt der Veranstalter

So haben sich die vielen niederländischen und englischen Fans den großen EM-Abend nicht vorgestellt! Wer das Halbfinale in der Fan Zone auf St. Pauli schauen wollte, wurde enttäuscht: Aufgrund der drohenden schlechten Wetterlage mussten plötzlich alle das Heiligengeistfeld verlassen. Was Polizei und Veranstalter sagen:

„Aufgrund des angekündigten Unwetters über Hamburg wird die Fan Zone und das Public-Viewing auf dem Heiligengeistefeld geschlossen“, schrieb die Hamburger Polizei um 21.22 Uhr auf X. „Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher, das Veranstaltungsgelände zu verlassen. Wir leiten rund um das Heiligengeistfeld Verkehrsmaßnahmen ein“, hieß es weiter. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Gewitterwarnung ausgesprochen.

Sprecherin: Fan Zone endgültig geschlossen – Sicherheit geht vor

Auf MOPO-Nachfrage sagte Katja Derow, Sprecherin der Fan Zone in Hamburg: „Wir haben vom Deutschen Wetterdienst eine Warnung vor Gewitter mit Blitzschlag bekommen. Wir mussten daher die gesamte Fläche räumen.“ Die Sicherheit der Gäste habe höchste Priorität. Die Räumung sei schnell und sehr gesittet abgelaufen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich rund 6000 Fans auf dem Heiligengeistfeld. Weil das Unwetter gegen 23 Uhr erwartet wird, wird die Fan Zone heute Abend laut Derow nicht mehr öffnen.

Nicht der erste Unwetter-Vorfall bei dieser EM: Am 15. Juni hatten sich die Veranstalter der Fan Zone aufgrund der Witterungsverhältnisse mit Starkwindböen dazu entschieden, diese aus Sicherheitsgründen nicht zu öffnen. Die Entscheidung war in Absprache mit den Sicherheitsbehörden gefallen.

Wegen des Unwetters im Westen Deutschlands waren die offiziellen Fan Zonen in den EM-Standorten Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen am 18. Juni geschlossen geblieben. Zum EM-Achtelfinale am 29. Juni hatte auch die Stadt Frankfurt auf die Unwetterwarnungen reagiert und das dortige Fan-Fest abgesagt.