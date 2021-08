Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag am Bahnhof Altona eine Frau vorläufig festgenommen. Sie hatte zuvor Passanten und Fahrgäste beleidigt. Trotz eines Platzverweises erschien sie erneut im Bahnhof und griff einen Fahrgast an.

Zu dem Vorfall kam es gegen 14.30 Uhr. Bundespolizisten, die im Bahnhof Streife gingen, wurden auf eine schreiende Frau (44) aufmerksam. Die provozierte und beschimpfte lauthals Reisende. Ihre Personalien wurden aufgenommen und ein Platzverweis bis zum nächsten Tag ausgesprochen.

Bundespolizei nimmt Aggro-Frau im Bahnhof Altona fest

Kurze Zeit später vernahmen die Beamten erneut Schreie der Frau und entdeckten diese im Bahnhof dabei, wie sie einen Reisenden angriff. Auch Mitarbeiter der Bahn-Sicherheit schritten ein. Einen der Sicherheitsleute soll die Frau versucht haben, in den Unterleib zu treten.

Der anschließenden Festnahme versuchte sich die Aggro-Frau zu widersetzen. Bevor die Beamten die 44-Jährige in eine Zelle brachten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,1 Promille.