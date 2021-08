Eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie endete am Donnerstagmorgen mit einem SEK-Einsatz in Langenhorn. Behördenmitarbeiter, die eine Frau aus ihrer Wohnung abholen wollten, hatten vorsichtshalber die Polizei dazu geholt. Als die Frau die Beamten vor ihrer Wohnungstür erblickte, soll sie ein Messer gezeigt haben.

Laut Polizei erschienen Mitarbeiter des psychiatrischen Zuführdienstes gegen 10 Uhr bei der Bewohnerin eines Hauses am Samlandweg. Sie sollte per Unterbringungsbeschluss in die Klinik nach Ochsenzoll eingewiesen werden. Zur Sicherheit riefen die Mitarbeiter die Polizei hinzu, denn im September 2018 hatte in einer ähnlichen Situation ein Mann die Behördenmitarbeiter mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet – es gab einen Toten.

Psychisch kranke Frau droht mit Messer – SEK rückt an

Als die Mitarbeiter zusammen mit den Polizisten an der Tür der Frau in Langenhorn klingelten, eskalierte die Situation. Plötzlich soll die Frau ein Messer in der Hand gehabt haben. Die Polizisten zogen sich zurück und forderten das Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Vorsichtshalber wurde auch ein Notarzt alarmiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Aggro-Nachbar zündet Wohnung an – Bewohner in Angst

Als die Frau die Polizisten der Sondereinheit sah, gab sie auf und legte das Messer freiwillig ab. Danach ließ sie sich widerstandslos in die Klinik bringen.