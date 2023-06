Mann stört Kontrolle am Hauptbahnhof – nun sitzt er im Gefängnis

Es ging eigentlich gar nicht um ihn, doch dann geriet er in den Fokus der Beamten – er war selbst schuld: Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend am Hauptbahnhof in St. Georg einen 35-Jährigen festgenommen, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Er hatte die Kontrolle eines anderen Mannes „als Unbeteiligter“ gestört.

Lautstark habe sich der offensichtlich alkoholisierte Mann über die polizeilichen Maßnahmen lustig gemacht und die Beamten ausgelacht, so Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei. „Weiterhin forderte der Mann die Person in der Kontrolle mehrfach dazu auf, zu flüchten.“

Wegen Beleidigung verurteilt

Auf Anweisungen der Beamten, das Stören zu unterlassen, soll der 35-Jährige nicht reagiert haben. Daher seien auch seine Personalien überprüft worden. Das Ergebnis: „Drei Ausschreibungen zur Festnahme“, so Carstens weiter.

Seit Mai werde der Verurteilte von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht, es ging um eine Geldstrafe von 4235 Euro nach einem Urteil wegen Beleidigung. Die Strafe hatte der Mann bisher nicht gezahlt.

Auf dem Revier ließen die Beamten den Mann pusten. Sein Atemalkoholwert betrug 2,28 Promille. Im Anschluss kam er ins Gefängnis: Dort muss er nun die nächsten sechs Monate verbringen. (dg)