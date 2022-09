Gesuchter nach Einbruch gestoppt – er war in ein Taxi gestiegen

Beamte der Hamburger Bundes- und Landespolizei haben in der Nacht zu Samstag einen Mann (47) gestoppt, der verdächtig wird, in ein Feinkostgeschäft am Bahnhof Dammtor (Rotherbaum) eingebrochen zu sein und Geld aus der Kasse gestohlen zu haben. Der 47-Jährige ist für die Behörden und die Justiz kein Unbekannter.

Zeugen hatten gegen 2.30 Uhr den Einbruch gemeldet. Der Verdächtige soll nach der Tat in ein Taxi gestiegen sein – „das Fahrzeug wurde am Bahnhofsvorplatz gestoppt, der Mann vorläufig festgenommen und gefesselt zum Revier der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof gebracht“, so Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundes-Beamten.

Hamburg: Mutmaßlicher Einbrecher steigt nach Tat in Taxi

Am Tatort wurden Spuren gesichert. In der Kasse fehlten mehrere hundert Euro, die die Polizisten weiteren Angaben nach bei dem Verdächtigen fanden. Das Geld sei sichergestellt worden.

„Die Überprüfung der Personalien des Mannes ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme“, sagte Carstens weiter. Er sei mit zwei Haftbefehlen gesucht worden, dabei gehe es unter anderem um schweren Diebstahl und Einbruch. Auch wegen Betrugs- und Geldwäscheverdachts werde zurzeit gegen den 47-Jährigen ermittelt. Carstens: „Er war untergetaucht und hatte sich somit der Strafvollstreckung entzogen.“ Drei Jahre Haft habe er noch zu verbüßen.

Gegen den Mann wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet. Er kam in U-Haft. Die Ermittlungen dauern an. Carstens betonte die „wiederholt gute und zielgerichtete Zusammenarbeit bei gemeinsamen Fahndungseinsätzen“ zwischen der Bundes- und Landespolizei. Insgesamt waren zehn Streifenwagen beider Behörden im Einsatz. (dg)