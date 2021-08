Bundespolizisten haben in der Nacht zu Dienstag in Harburg einen Mann festgenommen. Der hatte zuvor einen Busfahrer angegriffen. Als die Beamten seine Personalien überprüften, stellten sie fest, dass nach dem Angreifer gefahndet wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 4 Uhr am Bahnhof Harburg, teilte Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens von der Bundespolizei mit. Zwei Beamte waren zu diesem Zeitpunkt am Harburger Bahnhof auf Streife und sahen einen Mann (26), der sich auf die Fahrbahn stellte und einen Bus an der Weiterfahrt hinderte. Danach versuchte der 26-Jährige, den Busfahrer im Türbereich zu attackieren und warf sein Smartphone nach ihm.

Die Beamten schritten ein, legten den Mann in Handschellen und brachten ihn aufs Revier. Hier wurden auch die Personalien überprüft. Da stellten die Polizisten dann fest, dass der 26-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte eine Strafe wegen Diebstahls nicht gezahlt und war untergetaucht. Ein Alkoholtest ergab 1,84 Promille. Außerdem wurden drogenähnliche Substanzen bei ihm gefunden. Er kam in die Haftanstalt.