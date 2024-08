Auf dem Weg zum Date: Mann wird von Vermummten attackiert – Not-OP!

Hinterhältiger Angriff: Ein 47-Jähriger war vor einer Woche in Marienthal auf dem Weg zu einem Date, als er plötzlich von vier Männern attackiert wurde. Die Polizei hat einen bösen Verdacht zum möglichen Tatgrund.

Auf dem Weg zu einem online verabredeten Date ist ein 47-Jähriger von vier vermummten Tätern attackiert und schwer verletzt worden. Er sei mutmaßlich wegen seiner sexuellen Orientierung angegriffen worden, teilte die Polizei mit.

Mann wurde schwer am Kopf verletzt

Bei der Tat in der Marienthaler Straße (Marienthal) am Freitag vergangener Woche erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Er musste im Krankenhaus operiert werden. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes hat in dem Fall möglicher Hasskriminalität die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Der 47-Jährige hatte sich den Ermittlungen zufolge in der Marienthaler Straße mit einem anderen, ihm unbekannten Mann über eine Datingplattform verabredet. Im Wendehammer der Straße sei er dann überfallen worden. Die Täter waren demnach mit Halstüchern vermummt. Die Ermittler suchen Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 4286-56789 beim Landeskriminalamt melden. (dpa/mp)