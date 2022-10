Gefahr eines Waldbrandes: Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr

Einsatz für die Hamburger Feuerwehr: Über die Leitstelle ist in der Nacht zu Samstag um kurz vor 2 Uhr ein Notruf eingegangen, bei dem ein Brand in einem Wald in Volksdorf gemeldet wurde. Ein größeres Aufgebot an Kräften wurde daraufhin entsandt.

Das Ziel: die Straße Schmalenremen am nordöstlichen Stadtrand, in der Nähe des U-Bahnhofs Buckhorn. Als die ersten Beamten eintrafen, konnten sie schnell Entwarnung geben: Es stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Waldbrand handelte. Auf einer von Gehölz umrundeten Rasenfläche brannte eine Gartenlaube.

Waldbrand-Gefahr: Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr

Die Feuerwehr löschte mit großen Mengen Wasser aus sogenannten C-Rohren. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Polizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Die Brandursache ist noch unklar. (dg/röer)