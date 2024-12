Gasalarm im Hamburger Süden – Feuerwehr im Großeinsatz

Am Montagabend ist in einem Wohnhaus an der Bremer Straße (Eißendorf) Gas ausgetreten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Bewohner des Hauses waren gegen 17.20 Uhr auf Gasgeruch aufmerksam geworden und verständigten die Feuerwehr. Vor Ort eingetroffen nahmen die Einsatzkräfte Messungen vor und stellten eine hohe Gaskonzentration fest. Daraufhin wurden insgesamt 36 Menschen aus drei Hauseingängen evakuiert, die Feuerwehr begann mit Belüftungsmaßnahmen.

Bezirk Harburg: Gasalarm in Mehrfamilienhaus

Einer Sprecherin zufolge war die Feuerwehr bereits mit einem ersten Trupp in einem der Häuser, wegen der hohen Gaskonzentration könne man aber nur „sukzessive vorgehen“. Rund 50 Kräfte sind im Einsatz.

?UPDATE zum Gasaustritt in Hamburg-Harburg: Mehrere Wohnungen wurden durch die Feuerwehr geräumt. Verletzt wurde niemand. Die evakuierten Personen werden derzeit in einem HVV-Bus betreut.@PolizeiHamburg #EinsatzfuerHamburg #Feuerwehrhamburg — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) December 2, 2024

Woher das Gas auströmt, ist bisher unklar. Der Feuerwehr ist es noch nicht gelungen, bis in die Kellerräume vorzudringen.

Die Bewohner des Hauses werden draußen betreut. Dabei wird auch auf einen HVV-Bus zurückgegriffen. Durch das Gas wurde niemand verletzt. Allerdings kam es zu einem Rettungswageneinsatz aufgrund „internistischer Probleme“, wie die Sprecherin sagte. (doe)