Einfamilienhaus in Hamburg steht in Flammen – ein Verletzter entdeckt

Am späten Montagnachmittag ist in einem Einfamilienhaus in Schnelsen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Ob sich Menschen im Gebäude befinden, war zunächst unklar. Ein Verletzer kam ins Krankenhaus.

Zur Stunde ist die Feuerwehr Hamburg mit rund 50 Einsatzkräften an der Kalvslohreystraße im Einsatz. Ein Einfamilienhaus war dort am Nachmittag in Brand geraten. Gegen 17.15 Uhr ging der entsprechende Notruf bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte wenig später am Brandort eintrafen, fanden sie ein Feuer „in ganzer Ausdehnung“ vor, wie ein Sprecher sagte.

Feuer in Hamburg: Einfamilienhaus in Schnelsen brennt lichterloh

Ob sich noch Menschen in dem brennenden Haus befinden, war zuerst unklar. Ursprünglich sei dies der Feuerwehr so gemeldet worden. Aufgrund der hohen Brandintensität sei es jedoch noch nicht möglich, das Gebäude zu betreten, so der Sprecher weiter. Die Löscharbeiten beschränkten sich zunächst auf den sogenannten Außenangriff, also das Löschen von außen.

Gegen 20 Uhr gab die Feuerwehr bekannt, dass ein Verletzter mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut einem Reporter wurde der Mann in einem Gartenschuppen entdeckt.

Aktuell kommt es aufgrund eines Hausbrandes im Bereich der #A23 zwischen der AS #Halstenbek-Krupunder und der AS #Eidelstedt zu einer starken Rauchbildung.



Die Sicht könnte dadurch eingeschränkt sein. Fahrt vorsichtig! pic.twitter.com/gofk4IHyrm — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) December 2, 2024

Immerhin: Eine Gefahr, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift, soll nicht bestehen. Die Polizei Hamburg warnt allerdings vor der starken Rauchbildung.

Das könnte Sie auch interessieren: Illegaler Account-Handel: So leicht kommt man ohne Führerschein an ein Leihauto

Sie beeinträchtigt die Sicht auf der nahen A23 zwischen Haltenbek-Krupunder und Eidelstedt. Auch die Warn-App NINA löste Alarm aus. (doe)