Gartenlaube in Bramfeld brennt lichterloh – war es ein „Feuerteufel“?

In der Nacht zum Dienstag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Bramfeld alarmiert. Dort stand eine Gartenlaube des Kleingartenvereins lichterloh in Flammen. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von einem Monat.

Als die Feuerwehr gegen 0.40 Uhr den Kleingartenverein Hellbrook an der Haldesdorfer Straße erreichte, stand die Parzelle bereits in Vollbrand.

Bramfeld: Feuer im Kleingartenverein Hellbrook

Wie die Polizei der MOPO sagte, seien vor Ort wohl mehrere Gasflaschen explodiert. Das Feuer in der Gartenlaube konnte von den Feuerwehr-Einsatzkräften zwar gelöscht werden, die Parzelle selbst sei jedoch komplett abgebrannt. „Eine weitere Parzelle wurde in Mitleidenschaft gezogen, bei zwei anderen wurde vorsichtshalber die Stromleitung gekappt“, so ein Sprecher.

Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Feuern in der Anlage. Erst Anfang Mai brannte dort eine Laube komplett aus. Die Flammen erreichten damals eine Höhe von zehn Metern und erleuchteten den ganzen Himmel. (aba)