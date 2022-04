Feuer in Hamburger Schrebergarten: Haus komplett ausgebrannt

Am späten Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es in einer Kleingartensiedlung am Neuen Weg (Bergedorf) zu einem Brand. Das Feuer hat eine Gartenlaube komplett zerstört, Verletzte gab es nicht.

Vor Ort trafen die Beamten auf vier verdächtige Personen. Davon wurde ein 36-Jähriger mit auf das Revier genommen. Er steht in Verdacht, etwas mit dem Brand zu tun zu haben. Seit Jahresbeginn kam es im Kleingartenverein am Neuer Weg bereits häufiger zu Bränden, teilt die Polizei mit.

Es wurden außerdem Grillkohle und Grillanzünder am Tatort sichergestellt. (sd)