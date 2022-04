Mehrere Explosionen: Feuer in Hamburger Kleingartenverein

Mehrere Explosionen: In Bergedorf kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Laubenbrand in einem Kleingartenverein am Frascatiplatz. Verletzt wurde niemand.

Um 1.59 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nach Angaben der Polizei soll es in einem Schrebergarten erst drei kleinere Explosionen gegeben haben und anschließend einen großen Feuerstoß.

Drei Explosionen: Laubenbrand in Bergedorf

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Außenbereich der Laube in Brand und nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen auch Buschwerk und ein Baum gebrannt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Einsatz in Hamburg! Falschparker blockieren Feuerwehr

Das Löschen des Feuers dauerte ungefähr zwei Stunden, Verletzte gab es nicht. Was explodiert sein und den Brand verursacht haben könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (mp/cnz)