Schrecklicher Unfall in Hamburg: Fußgänger wird von Lkw erfasst und stirbt

Am Dienstagnachmittag ist es in Winterhude zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann wurde von einem Lkw angefahren und dabei getötet.

Zu dem verhängnisvollen Unfall kam es gegen 16.30 Uhr im Kreuzungsbereich Bebelallee/Sierichstraße und Hudtwalckerstraße – unweit der gleichnamigen U-Bahn-Station. Dort habe der etwa 70 Jahre alte Fußgänger die Straße überquert und sei dabei von dem Anhänger des Lastwagens überrollt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher noch am Dienstagabend.

Die Rettungskräfte hätten nichts mehr für ihn tun können: Er verstarb noch an der Unfallstelle. Wer der Mann ist, war zunächst unklar. „Er hatte keine Ausweispapiere bei sich. Die Identität steht noch nicht fest“, so ein Polizeisprecher.

Laut Polizei stand der 65-jährige Fahrer mit seinem Lkw-Gespann auf der Hudtwalckerstraße als erster an der roten Ampel und fuhr an, als diese auf Grünlicht umschaltete. „Noch während der Lkw-Fahrer wartete, soll der Fußgänger die Hudtwalckerstraße aus Richtung Winterhuder Fährhaus kommend an nicht vorgesehener Stelle überquert haben“, hieß es am Mittwoch.

Sieben Augenzeugen, darunter der Lastwagenfahrer, wurden am Unfallort von der Feuerwehr sowie dem Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes seelsorgerisch betreut.

An der Kreuzung Bebelallee/Sierichstraße/Hudtwalckerstraße kam es zu einem tödlichen Unfall.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auch ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Wegen des Unfalls und den deshalb nötigen Sperrungen kam es in Winterhude zu erheblichen Staus.

Erst am Montag war eine 44-jährige Radfahrerin auf dem Veddeler Damm (Kleiner Grasbrook) bei einem Zusammenprall mit einem Lkw tödlich verletzt worden. (doe)