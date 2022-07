Fußgänger in Hamburg von Autofahrer erfasst – Klinik

Im Kreuzungsbereich an der Straße Stübeheide in Ohlsdorf ist am Montagnachmittag ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt worden. Das bestätigte die Hamburger Polizei.

Demnach sei ein Autofahrer rückwärts gefahren und hatte dabei mit seinem Fahrzeug den Fußgänger – unklar welchen Geschlechts – erfasst. „Es kam zu einer Kollision“, so eine Sprecherin zur MOPO.

Hamburg: Fußgänger von rückwärts fahrendem Auto erfasst

Ein Notarzt der Feuerwehr sichtete und behandelte die Person, die allerdings nur leicht verletzt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Genauere Hintergründe sind derzeit noch unklar. (dg)