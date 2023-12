Zwei Fußgänger innerhalb einer Stunde angefahren und schwer verletzt

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag in Eppendorf von einem Smart angefahren worden, als sie bei Rot die Straße überqueren wollte. Kurze Zeit später wurde ein Mann kurz hinter der Stadtgrenze ebenfalls von einem Pkw erfasst.

Gegen 15.57 Uhr geschah der Unfall an der Osterfeldstraße in Eppendorf. Nach Angaben der Polizei war eine Frau trotz roter Ampel über die Straße gelaufen und von einem Smart angefahren worden. Reporter vor Ort berichten, dass die Frau schwer verletzt in eine Klinik kam. Die Polizei konnte dazu bislang keine Angaben machen.

Kurz danach gab es einen weiteren Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Um 16.47 Uhr verunglückte ein Mann an der Kreuzung Möllner Landstraße/Stormarnstraße in Oststeinbek (Kreis Stormarn), kurz . Ein VW Polo erfasste ihn, der Mann wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Der Fußgänger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt derzeit noch die Unfallursache. (abu)