Kreuzung in Hamburg: Ersatzverkehr-Bus kracht frontal in Auto

In Horn ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem „Umbrella“-Bus und einem Fiat Punto gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Zum Zusammenstoß kam es laut Polizei gegen 20.55 Uhr auf der Horner Landstraße, als der Bus im U2-Ersatzverkehr auf dem Weg von der Hammer Kirche zum U-Bahnhof Legienstraße unterwegs war. Als der Busfahrer nach links in die Pagenfelder Straße abbiegen wollte, soll er offenbar einen entgegenkommenden Fiat übersehen haben und sei mit diesem kollidiert.

Crash mit „Umbrella“-Bus: Mehrere Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Zunächst gingen die Einsatzkräfte von mehreren Verletzten aus und rückten mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt aus. Vor Ort stellten sie fest: Nur die beiden Autoinsassen zogen sich bei dem Crash leichte Verletzungen zu. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Seit Oktober 2022 übernimmt das Unternehmen „Umbrella“ im Auftrag der Stadt Schienenersatzverkehre (SEV) und ist auch auf den Strecken der regulären Linien unterwegs. Zuletzt häuften sich die Beschwerden über Verspätungen und Ausfälle – aber auch über den miesen Zustand der Busse.