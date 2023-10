Frontal gegen Ampel gekracht: Drei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Bei einem Unfall an der Krausestraße in Barmbek-Nord sind am Samstagmittag drei Menschen verletzt worden. Ein Auto war gegen einen Ampelmast gekracht.

Um kurz vor 12 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein: Anrufer meldeten einen schweren Unfall und Verletzte. Diverse Rettungswagen und ein Löschfahrzeug wurden an den Unfallort geschickt. Die Polizei sperrte die Straße.

Drei Verletzte kommen ins Krankenhaus

Drei Insassen des Autos wurden verletzt, Sanitäter versorgten sie. Anschließend kamen sie in eine Klinik. Das Auto wurde abgeschleppt.

Das könnte Sie auch interessieren: Dompé nimmt Strafe für Hafen-Crash an: So billig kommt der HSV-Profi davon

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Fahrer beim Abbiegen auf regennasser Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Anschließend sei es gegen einen Ampelmast gestoßen. „Die genauen Ermittlungen in der Sache dauern noch an“, hieß es von der Polizei. (dg)