Frontal-Crash mit Pizza-Taxi: Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Schwerer Unfall in Hamburg: Auf dem Garstedter Weg in unmittelbarer Flughafen-Nähe sind am Donnerstag ein Audi und das Auto eines Pizza-Lieferdienstes frontal zusammengestoßen.

An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. Das Pizza-Auto blieb quer zur Straße stehen. Die Polizei sperrte kurz darauf in beide Fahrtrichtungen und nahm den Unfall auf. Erste Notrufe waren um 14 Uhr eingegangen.

Am Airport Hamburg: Zwei Verletzte nach Frontal-Crash

Derweil kümmerten sich Kräfte der Feuerwehr um zwei Verletzte. Sie wurden vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich nicht um schwerwiegende Verletzungen.

Die Ursache des Unfall blieb zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere die Schuldfrage ist dabei jetzt zu klären. (dg)