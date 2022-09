Frontal-Unfall in Hamburgs Innenstadt: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Hamburger Innenstadt sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein 73-jähriger Autofahrer hatte am Montagmorgen auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Reeperbahn wegen einer Erkrankung die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Hamburg: Unfall auf der Willy-Brandt-Straße

In Höhe Domstraße stieß er mit dem Auto einer 53-Jährigen zusammen, die links abbiegen wollte. Beide Fahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 73-Jährige schwebte in Lebensgefahr.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die vielbefahrene Straße für mehrere Stunden gesperrt werden, es bildeten sich lange Staus. (dpa/vd)