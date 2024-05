Frauen in S-Bahn belästigt: Männer zeigen Zivilcourage – Schlägerei!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der S-Bahn zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern, nachdem zwei von ihnen Frauen belästigt hatten. Zwei weitere Fahrgäste griffen ein, was die Situation eskalieren ließ.

Laut Angaben der Bundespolizei wurden die Beamten gegen 0:30 Uhr gerufen, nachdem Fahrgäste eine Schlägerei zwischen vier Männern in der S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Hammerbrook gemeldet hatten. Der Zug wurde an der Station Hammerbrook gestoppt.

Frauen in S-Bahn massiv berdrängt

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer während der Fahrt zwei Frauen belästigt haben. Zwei weitere Männer, die Zeugen des Vorfalls wurden, griffen ein, um die Frauen zu schützen. Dies führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Einer der Beschützer wurde dabei verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung. Die Personalien aller Beteiligten wurden aufgenommen und Videos aus der Überwachungskamera sichergestellt. Gegen die beteiligten Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.