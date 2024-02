Nach Krawallen – Bundespolizei stoppt Zug mit HSV-Ultras

Nach dem HSV-Auswärtsspiel im September des vergangenen Jahres in Fürth kam es in Mannheim (Baden-Württemberg) zu schweren Auseinandersetzungen zwischen HSV-Ultras und Fans von Borussia Dortmund. Nun wurden daran beteiligte HSV-Fans identifiziert. Bundespolizisten stoppten am Samstagabend einen Zug aus Rostock.

Laut Bundespolizei Karlsruhe kam es am 16. September des vergangenen Jahres am Mannheimer Bahnhof zu einem Aufeinandertreffen zwischen den Fans vom HSV und Borussia Dortmund. Die Hamburger kamen vom Auswärtsspiel in Fürth, die Dortmunder aus Freiburg.

Ein Regionalexpress aus Rostock wurde am Bahnhof Bergedorf von der Polizei gestoppt, um eine Kontrolle an HSV-Fans durchzuführen. RUEGA Ein Regionalexpress aus Rostock wurde am Bahnhof Bergedorf von der Polizei gestoppt, um eine Kontrolle an HSV-Fans durchzuführen.

Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruch

Etwa dreihundert Personen sollen laut Polizei aufeinander losgegangen sein. Es gab Verletzte. Die Bundespolizei war mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. „Wir ermitteln seither wegen Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch“, sagte ein Sprecher zur MOPO. Ein verabredetes Aufeinandertreffen war nicht auszuschließen.

Viele der an der Massenschlägerei beteiligten HSV-Ultras konnten im Herbst zunächst unerkannt flüchten. Durch Videoaufnahmen konnten nach und nach ungefähr einhundert von ihnen ermittelt werden. Aus diesem Grund griff die Bundespolizei am Samstagabend nun durch. Gegen 18.30 Uhr wurde ein vom Auswärtsspiel in Rostock kommender Zug mit HSV-Ultras im Bahnhof Bergedorf gestoppt.

300 Polizisten im Einsatz

Rund dreihundert Beamte von Bundes- und Landespolizei waren im Einsatz. Sie betraten den Zug, nahmen Verdächtige in Gewahrsam und durchsuchten sie. Bei rund 60 Verdächtigen seien die Personalien aufgenommen worden, bevor sie ihre Heimreise fortsetzen durften.

Die groß angelegte Kontrolle dauerte auch am späten Abend noch an. Die HSV-Fans werden in Kleingruppen durch eine Kontrollstraße gelotst.