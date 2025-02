Sexueller Übergriff: Polizeibekannter Mann begrapscht Frauen im ICE nach Hamburg

Sexuell motivierte Übergriffe auf Frauen erforderten am Wochenende gleich zwei Mal den Einsatz der Bundespolizei. Zunächst wurden zwei Frauen in einem ICE nach Hamburg betatscht. Einen Tag später ließ ein Mann in einer S-Bahn vor einer Frau die Hose herunter.

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16 Uhr. Zwei Frauen (19 und 41 Jahre), die sich in einem ICE von München kommend befanden, hatten sich kurz vor der Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) hilfesuchend an einen Zugbegleiter gewandt. Zuvor waren sie von einem Mann (41) am Gesäß und Oberschenkel wiederholt betatscht worden. Auch als die Frauen die Hand des Tatverdächtigen energisch weggeschlagen haben, soll dieser immer wieder handgreiflich geworden sein.

Opferschutz der Bundespolizei bietet Hilfe an – Mann lässt Hose in der S-Bahn vor Frau runter

Alarmierte Bundespolizisten erwarteten die Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof und nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der Mann bereits wegen unterschiedlicher Delikte, darunter auch Sexualstraftaten, polizeibekannt war. Der Polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird im Nachgang den Geschädigten Hilfe anbieten.

Am Samstag gegen 16.10 Uhr dann ein ähnlicher Vorfall in der S-Bahn-Linie 1. Zwischen den Bahnhöfen Blankenese und Iserbrook soll ein Mann (30) seine Hose heruntergelassen und vor einer 43 Jahre alten Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Dabei blickte er dem Opfer in die Augen. Bundespolizisten ließen den Zug in Iserbrook stoppen. Als die Beamten das Abteil betraten, saß der Mann mit offener Hose auf einem der Sitze.