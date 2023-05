Frauen am S-Bahnhof geschlagen – Mann muss direkt ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat am frühen Montag in Bergedorf einen Mann festgenommen. Der hatte am S-Bahnhof Nettelnburg Frauen geschlagen und beleidigt. Bei seiner Überprüfung entdeckten die Polizisten, dass der Mann noch mehr auf dem Kerbholz hatte.

Laut Bundespolizei wurden die Beamten gegen 4 Uhr zum S-Bahnhof Nettelnburg gerufen. Dort seien Frauen von einem aggressiven Mann (27) beleidigt und geschlagen worden. Die Beamten überprüften seine Personalien.

Haftbefehl wegen mehrerer Diebstähle

Dabei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Er war wegen verschiedener Diebstähle zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte diese aber nie bezahlt.

Die Beamten brachten den 27-Jährigen in das Untersuchungsgefängnis. Hier wird er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verbüßen müssen.