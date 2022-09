Großeinsatz in Hamburg: Frau zündelt in Wohnung – Polizist verletzt

Weil sie in ihrer Wohnung zündelte, hat eine offenbar verwirrte Frau am frühen Dienstagmorgen in Rahlstedt für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Ein Polizist wurde dabei verletzt.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, seien die Retter gegen 5.40 Uhr zu einer Wohnunterkunft in die Grunewaldstraße gerufen worden. Dort hatte eine Bewohnerin einen Mülleimer in Brand gesetzt. Neben einem Löschzug rückte auch die Polizei mit mehreren Streifenwagen an.

Rahlstedt: Polizist erleidet bei Einsatz Rauchvergiftung

Zwei Polizisten, die als erste am Einsatzort eintrafen, drangen in den bereits verqualmten Treppenraum vor, um die Bewohnerin zu retten. Dabei zog sich ein Beamter eine Rauchvergiftung zu. Er kam vorsorglich in das Bundeswehrkrankenhaus nach Wandsbek.

Den Brand hatten Feuerwehrmänner rasch unter Kontrolle. Die unverletzte Frau wurde zur Wache gebracht. Sie soll einem Amtsarzt vorgestellt werden.