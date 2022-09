Feuer im Altenheim: Zwei Menschen sterben, sieben Schwerverletzte

Für zwei Senioren kam jede Hilfe zu spät: Bei einem Brand in einem Altenheim in der Nähe von Oldenburg sind sie ums Leben gekommen. Weitere sieben Bewohner wurden schwerstverletzt.

Bei einem Feuer in einem Altenheim in Wardenburg bei Oldenburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie starben vermutlich durch Rauchgase, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Sieben weitere Senioren wurden schwerst- oder lebensgefährlich verletzt. Die restlichen Bewohner konnten aus ihren Zimmern gerettet werden.

„Die Zivilcourage von Anwohnern und Nachbarn war sehr groß, sie haben den Pflegern bei der Evakuierung geholfen, das hat gut geklappt“, sagte Feuerwehrsprecher Max Eilers. Was genau den Brand verursachte, ist noch unklar.

Das Feuer war aufgefallen, weil die Brandmelder in dem Alten- und Pflegeheim mit 37 Bewohnern Alarm schlugen und so direkt die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Verletzten kamen in umliegende Kliniken.

Die restlichen Bewohner wurden zunächst in einem benachbarten Gebäude des Altenheims in einem Speisesaal von den Rettungskräften medizinisch durchgecheckt. Für die Nacht wurden anderen Unterkunftsmöglichkeiten für sie gesucht. „Das Heim war voll belegt“, sagte der Sprecher. (dpa/mp)