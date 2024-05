Frau wird von Bus überrollt und schwer verletzt

Eine 40-jährige Frau ist am Dienstagabend an einer Bushaltestelle in Hoheluft-West von einem Bus erfasst und teilweise überrollt worden. Dabei erlitt sie an einem Fuß eine Amputationsverletzung.

Der Unfall ereignete sich laut ersten Informationen der Polizei gegen 17.38 Uhr an der Bushaltestelle Gärtnerstraße in der Straße Hoheluftchaussee. Warum die Frau unter den Bus geriet, ist bislang noch nicht bekannt.

Die 40-Jährige wird aufgrund ihrer schweren Verletzung derzeit in einer Klinik behandelt. Die Hoheluftchaussee war nach dem Unfall bis 18.16 Uhr in Richtung Norden gesperrt. (abu)