Taschendiebe bestehlen Seniorin in Hamburg – Festnahme nach 40 Minuten

Es ging alles sehr schnell – die Tat an sich und die Festnahme erster Verdächtiger: Am Hauptbahnhof ist einer 74 Jahre alten Frau am Freitagmorgen die Geldbörse gestohlen worden. Die Bundespolizei leitete sofort nach Aufgabe der Anzeige Ermittlungen ein. Und nahm bereits 40 Minuten später zwei Männer fest.

Die Beamten sichteten, nachdem die Frau an der Wache erschienen war und vom Diebstahl bzw. Verlust berichtet hatte, Videomaterial und konnten die 74-Jährige wiedererkennen. Auch auf dem Video zu sehen: Zwei Männer, die ihr die Geldbörse stehlen.

Diebstahl am Hamburger Hauptbahnhof: So gingen die Täter vor

„Das ,Diebes-Duo‘ trat gemeinsam und arbeitsteilig auf“, sagte Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei. Einer der Männer habe als sogenannter Zieher die Börse blitzschnell aus der Handtasche gezogen, der andere deckte die Tat mit seinem Körper ab. Danach flüchteten sie vom Tatort.

Aufgrund der „sehr guten Fotos“ auf des gespeicherten Materials der Videokameras hätten sich daraufhin Fahnder in eine „gezielte Nahbereichsfahndung“ begeben – und die Gesuchten wiedererkannt. Carstens: „Zwischenzeitlich wurden uniformierte Bundespolizisten zum Zugriff herangeführt. Am Steindamm wurden die beiden Tatverdächtigen dann gestellt und vorläufig festgenommen.“

Dabei fanden die Beamten das gestohlene Geld, rund 100 Euro, die Geldbörse war aber verschwunden. Gegen die 43 und 46 Jahre alten Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Sie kamen beide in U-Haft.

So schützen Sie sich gegen Taschendiebe

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei wiederholt und ausdrücklich vor Taschendieben: „Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und Handys nur in geschlossenen Innentaschen mit sich“, so Carstens. Derartiges sollte nie in einem auf dem Rücken getragenen Rucksack oder in seitlich getragenen Handtaschen mitgeführt werden. „So machen Sie es Dieben sehr einfach, an Beute zu gelangen.“

Ohnehin kenne das Ideenreichtum der Verbrecher keine Grenzen. „Bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige. Nur so kann die Bundespolizei zeitnah Ermittlungen aufnehmen.“ (dg)