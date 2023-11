Bereits am vergangenen Mittwoch ist eine 38-Jährige in Jenfeld schwer mit einem E-Scooter gestürzt. Zwei Tage später ist die Frau an ihren Verletzungen verstorben.

Die 38-Jährige war gegen 18.55 Uhr im Grabkeweg unterwegs, hieß es von der Polizei. Mit einem geliehenen E-Scooter sei sie den bisherigen Ermittlungen zufolge in Höhe eines Einkaufszentrums auf die Straße gestürzt.

Was zu dem Unfall geführt hat, war am Montag noch unklar. Nach dem Sturz war die Frau nicht ansprechbar. Rettungskräfte brachten sie unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus.

Dort verstarb die 38-Jährige am Freitag infolge ihrer schweren Kopfverletzungen.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. Zeug:innen können sich unter Tel. (040) 4286 56789 oder an jeder Dienststelle bei der Polizei melden. (fbo)