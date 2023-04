Frau soll mit Waffe bedroht worden sein: SEK nimmt Mann ins Hausbruch fest

Größerer Polizeieinsatz in Hausbruch: Am Wildkatzenweg ist am Sonntagmittag ein Mann von Spezialkräften vorläufig festgenommen worden. Er soll seine Ex-Freundin (33) zuvor mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Gegen 12 Uhr soll es innerhalb einer Wohnung zu Streitigkeiten der Ex-Partner gekommen sein – offenbar wollte die Frau Sachen aus der ehemals gemeinsamen Wohnung holen.

Spezialkräfte nehmen Mann fest

Im Zuge des Streits soll die Frau dann von ihrem Ex-Freund bedroht worden sein. Ihre Schwester, die sie begleitete, rief die Polizei. Ob der unklaren Lage und der Info, dass eine Schusswaffe im Spiel sein soll, wurden Spezialkräfte nach Hausbruch entsandt.

Der 36-Jährige befand sich allerdings nicht mehr in der Wohnung, als die Beamten eintrafen. „Er wurde draußen vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht“, bestätigte ein Polizeisprecher der MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Zirkus-Streit und eine Mauer des Schweigens

Ob eine Waffe gefunden wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)