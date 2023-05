Frau nach Streit mit Prostituierter in Lebensgefahr – Polizei durchsucht Wohnung

Ein Bummel auf St. Pauli endete Ende März dieses Jahres für ein Pärchen dramatisch. Der Mann und die Frau wurden offenbar von einem Zuhälter angegriffen, nachdem sich eine Prostituierte über deren Anwesenheit beschwert hatte. Die Besucherin wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am 25. März dieses Jahres gegen 3.45 Uhr zwischen der Davidstraße und dem Hans-Albers-Platz. Nach MOPO-Informationen studierte das Paar die Speisekarte an einem dortigen Fast-Food-Restaurant. Sehr zum Unmut einer dort tätigen Frau, die auf dem Straßenstrich anschaffen ging. Es kam zum Wortgefecht. Als sich das Pärchen in Richtung Hans-Albers-Platz entfernte, wurde es von einem Mann angegriffen. Dabei erlitt die Frau (23) lebensgfährliche Verletzungen. Sie und ihr Begleiter kamen in eine Klinik.

Pärchen von Zuhälter angegriffen und schwer verletzt

Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen (24) ermittelt. Zusammen mit einer Spezialeinheit stürmten Fahnder am frühen Dienstagmorgen eine Wohnung unweit des Tatorts.

Das könnte Sie auch interessieren: Großrazzia auf dem Kiez: Beamte filzen Bordelle – Ermittlungen auch im Ausland

Der Verdächtige wurde allerdings dort nicht angetroffen. Dafür stellten die Beamten neben Beweismitteln auch Anabolika und eine größere Menge Drogen sicher. Neben der mutmaßlichen schweren Körperverletzung muss sich der Tatverdächtige nun auch wegen Verdacht des Handel mit Betäubungsmittel verantworten.