Hamburg: Frau läuft vor Linienbus – drei Verletzte

Die Feuerwehr ist am Freitagmittag mit mehreren Rettungswagen in den Stadtteil Eimsbüttel ausgerückt. Hier war eine Frau von einen Linienbus gelaufen. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Notbremsung verhindern. Dadurch gab es drei Leichtverletzte.

Der Unfall passierte um 12.30 Uhr an der Hoheluftchaussee Höhe Gärtnerstraße. Hier fuhr ein Bus der Linie 5 die mittig auf der Straße gelegene Haltestelle an. Plötzlich sei laut Zeugen eine ältere Dame auf die Fahrbahn gelaufen, der Busfahrer habe sofort eine Notbremsung durchgeführt – mit Folgen.

Hamburg: Bus muss notbremsen – zwei Frauen und Kind verletzt

Im Bus stürzten zwei Frauen sowie ein Kind zu Boden. Alle Unfallopfer wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine Frau kam in eine Klinik. Die andere und das Kind hatten einen Schock, mussten aber nicht ins Krankenhaus.