Frau in Hamburger Park beleidigt und Kopftuch entrissen – Zeugen gesucht

Am Montagabend soll sich in Billstedt ein abscheulicher Vorfall ereignet haben. Eine Mutter, die mit ihrem Baby im Kinderwagen spazieren ging, wurde demnach von zwei Männern zunächst islamfeindlich beleidigt und körperlich angegriffen. Anschließend wurde ihr das Kopftuch gewaltsam entrissen, was zu Verletzungen führte, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Gemäß den Angaben der Polizei befand sich die 31-jährige Frau mit ihrem erst wenige Tage alten Säugling gegen 21 Uhr im Schleemer Park in der Nähe des Kaspar-Siemers-Wegs. Dort wurde sie plötzlich von zwei Männern ohne Vorwarnung islamfeindlich beleidigt. Zusätzlich zu den verbalen Attacken wurden die Männer gewalttätig und griffen die Frau an, schlugen ihr ins Gesicht und rissen ihr den Khimar vom Kopf.

Billstedt: Frau ins Gesicht geschlagen und Kopftuch entrissen

Nachdem die Frau zu Boden ging, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die 31-Jährige erlitt bei dem Angriff eine Nasenbeinfraktur und eine Gehirnerschütterung, die eine sofortige medizinische Versorgung erforderlich machten. Glücklicherweise blieb ihr Baby unverletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Rassistische Beleidigung und Todesdrohungen in der U1

Die Täter werden als ca. 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.