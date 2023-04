Rassistische Beleidigung und Todesdrohungen in der U1

In der U1 zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Steinstraße ist es am Donnerstagmorgen zu einer rassistischen Beleidigung mit anschließender Bedrohung durch einen Mann gekommen. Die Polizei fahndet nach ihm.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 9.20 Uhr. Während der Bahnfahrt soll ein bislang unbekannter Mann eine Asiatin verbal attackiert und ausländerfeindlich beleidigt haben. Zum Schluss drohte er damit, alle erschießen zu wollen. Ein couragierter Fahrgast ging dazwischen und stieg zusammen mit dem Beleidiger an der Steinstraße aus dem Zug.

In U1: Mann beleidigt Asiatin

Hier informierte er über sein Handy die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten sei der Ausländer-Hasser in eine abfahrende Bahn in Richtung Kellinghusenstraße geflüchtet. Er ist etwa 60 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß mit hagerer Gestalt und war offenbar alkoholisiert. Bekleidet war er mit einem dunklen Mantel mit vermutlich einer Kapuze, einer Jeans und beigen Boots. Er führte eine Tüte mit Pfandflaschen mit sich. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.