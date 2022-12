Frau findet Leiche ihres Partners im Kleingarten – Mordkommission ermittelt

Im einem Eißendorfer Kleingarten (Bezirk Harburg) hat eine Frau am Donnerstag ihren Lebensgefährten tot aufgefunden. An seinem Körper wurden Wunden entdeckt. Nun ermittelt die Mordkommission.

Gegen 14 Uhr soll seine Lebensgefährtin den 69-Jährigen leblos in der Parzelle 72 im Kleingarten Beerental in Eißendorf gefunden haben, wie ein Polizeireporter berichtete. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Fund des Toten im Kleingarten am Freitagvormittag.

Hamburg: Frau findet Partner tot in Gartenlaube

Laut dem Sprecher wies der Körper des Mannes Verletzungsspuren auf. Da ein Fremdverschulden nach ersten Erkenntnissen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahmen Spezialisten der Mordkommission die Ermittlungen vor Ort.

Nach Abschluss der Untersuchungen wurde die Leiche in das Institut für Rechtsmedizin transportiert. Dort soll der Tote heute untersucht werden.

Laut einem Polizeireporter galt der Mann in der Siedlung als beliebt. Er hatte ein Außengehege mit Meerschweinchen auf seinem Grundstück und soll von außen extra einen Zugang gelegt haben, damit die Nachbarskinder den Tieren beim Spielen zuschauen können. (vd)